Würdigung: Polen druckt Briefmarke zu The Witcher

Mit einer Briefmarke zum Rollenspiel The Witcher 3 will sich Polen für den Erfolg des Entwicklers… Quelle: Pcwelt - Hier weiterlesen



Alchemie spielt in The Witcher 3: Wild Hunt eine große Rolle und kann auf vielfältige Weise eingesetzt werden, um euch den ...

Geralt springt auf Briefmarken: In Polen erscheint am 16. September eine Sondermarke zu The Witcher, die sich das Spiel vor allem ...

Mit Blood and Wine für The Witcher 3: Wild Hunt ist am 31. Mai 2016 die Geschichte um Geralt auf PC, Playstation 4 und Xbox One ...