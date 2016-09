Altersdiskriminierung von Schauspielern: Frag nicht nach dem Alter

Filmdatenbanken müssen künftig die Altersangaben zu Schauspielern aus dem Netz nehmen – sofern diese das wollen. So sieht es ein neues Gesetz in Kalifornien vor. Es soll Altersdiskriminierung… Quelle: Spiegel - Hier weiterlesen



Der US-Bundesstaat Kalifornien will so gegen Altersdiskriminierung vorgehen, die laut des demokratischen Mehrheitsführers Ian ...

Der US-Bundesstaat Kalifornien will so gegen Altersdiskriminierung vorgehen, die laut des demokratischen Mehrheitsführers Ian ...

So will es ein Gesetz gegen Altersdiskriminierung, das in Kalifornien verabschiedet wurde. Kritiker sehen dadurch die ...