Pixel und Pixel XL: Das können wir von Googles nächsten Smartphones erwarten – so sehen sie aus

Google wird am 4. Oktober zwei neue Smartphones vorstellen – wohl aber keine Nexus-Modelle. Was das Pixel und das Pixel XL unter der Haube haben, wie sie aussehen werden und was sie besonders macht…. Quelle: t3n - Hier weiterlesen



Google Pixel XL: Gehäuse-Render-Bilder leaken Am 4. Oktober sollen sie ja endlich kommen, die beiden Pixel Phones, zusammen mit Android 7.1 und diesmal offiziell #MadeByGoogle. Quelle: Notebook Check