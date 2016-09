„Happybürstday“: So macht ein Startup Werbung für seine Zahnbürsten

Am Sonntag war Tag der Zahngesundheit. In München verwandelte die Berliner Kreativagentur Epic das Motto kurzerhand in den „Happybürstday“ — mit witzigen Guerilla-Plakaten…. Quelle: t3n - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Startups - Wachstumsmotor für Deutschland Chancen erkennen und nutzen - das tun Startups jeden Tag. Allein in Berlin wird alle 20 Stunden ein neues Startup gegründet. Quelle: The Huffington Post

Uni Bremen-StartUp lässt Maschinen sprechen Tausende junge Menschen erhalten in diesen Tagen Post von der Universität Bremen: Die Zulassungs- und Ablehnungsbescheide für ... Quelle: Jura Forum