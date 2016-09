Findet Nemo 3: Wer verschwindet diesmal? Oder geht es ganz anders weiter?

Findet Dorie kommt ins Kino und es steht zu hoffen, dass der Doktorfisch am Ende gesund und froh mit allen Lieben vereint ist. Nachdem Findet Nemo seinerzeit ein großer Erfolg war, vergingen trotzdem 13 Jahre bis der liebenswerte Charakter Dorie nun auch einen Folgefilm bekommen hat. Ob es noch… Quelle: giga - Hier weiterlesen



Auch wenn wir so lange auf diese Fortsetzung warten mussten, knüpft das Sequel nahtlos an die Ereignisse von 'Findet Nemo' an ...