Facebook Messenger Lite vorgestellt: Neue Chat-App reduziert den Akkuverbrauch [APK-Download]

Facebook Messenger ist nicht unbedingt als ressourcenschonende Anwendung bekannt. Aus diesem Grund hat das soziale Netzwerk nun eine Lite-Version des Messengers veröffentlicht, die weniger leistungshungrig sein soll. Wir bieten den Facebook Messenger Lite zum Download an. weiterlesenThemen:… Quelle: Giga Android - Hier weiterlesen



Vor allem mit Blick auf die Märkte in Entwicklungsländern hat Facebook nun eine Lite-Version des Messengers für Android ...

Das soziale Netzwerk Facebook veröffentlicht eine neue Version des Messengers. Die Lite-Version richtet sich allerdings nur an ...

WASHINGTON (dpa-AFX) - Facebook (FB) announced a new app called Messenger Lite, a standalone version of Messenger for Android.