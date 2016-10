Virtual-Reality-Gestensteuerung: Leap Motion zeigt neue Interaction Engine live im Einsatz

Objekte greifen und nutzen in der Virtual Reality? Die Gestensteuerung von Leap Motion erreicht mit ihrer neuen Interaction Engine das nächste Level der VR-Interaktion. Eine Video-Demonstration…. Quelle: t3n - Hier weiterlesen



Eine Regel besagt, dass alles was im Leben Spaß macht, ungesund ist. Das Erlebnis Virtual Reality soll nun auch darunter fallen.

Sky will auch bei Virtual-Reality-Inhalten vorne mit dabei sein und hat nun eine eigene App dafür in die App-Stores gebracht.

Sky hat am heutigen Tag eigene Sky VR App veröffentlicht und möchte mit dieser seinen Kunden ein einzigartiges Virtual-Reality ...

Star Wars, Jungle Book & Co. Sky bietet ab sofort Virtual-Reality-Inhalte an, die sich mit einer neuen App abrufen lassen, die in ...