Angespielt: Gears of War 4 – Willkommen zurück, alter Freund

Gears of War ist zurück. Es ist das mit großer Spannung erwartete Debüt der Serie auf der neuen Konsolengeneration (wie zuletzt Forza Horizon 3 ist es auch per Play Anywhere für den PC erhältlich). Wir haben GoW4 angespielt und verraten, ob das Comeback auf der Xbox One gelingt…. Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Gears of War 4: Die nächste Generation startet durch 06.10.2016 um 09:01 Uhr Es ist die wohl größte Marke, die Microsoft neben Halo in Petto hat und mit Gears of War 4 lehrt uns ... Quelle: Game Zone

Gears of War 4 Test Der perfekte Generationswechsel Gears of War 4 beweist im Test eindrucksvoll, dass Kettensägen-Wummen auch auf der Xbox One und ohne Epic noch lange nicht zum ... Quelle: GamePro