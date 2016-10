Ein Blick ins Stripe-Office in San Francisco: Das Silicon-Valley-Wohnzimmer

Stripe setzt im Headquarter in San Francisco auf den neuen Wohnzimmer-Stil, der sich im Silicon-Valley gerade ausbreitet. Eine Bildergalerie mit Einblicken ins Stripe-Office…. Quelle: t3n - Hier weiterlesen



Am Mittwoch (05. Oktober) traten U2 in San Francisco beim Dreamfest auf. Neues Material gab es nicht zu hören, dafür eine ...

Es ist ein Widerspruch an sich, denn ein Kurztripp nach San Francisco ist schwer möglich, oder doch? Wir waren zwei Woche zu ...

Sie gilt als Hauptstadt der Hippies und Zentrum des Flower Power, besungen in Songs wie "San Francisco" von Scott McKenzie oder ...

Der Millennium Tower in San Francisco ist „eine Adresse wie keine andere“. Sagen zumindest die Bauherren auf der ...

„Die meisten Bewerbungen landen im Müll. Meine landet in ihrem Magen.“ So leitete Lukas Yla seine Bewerbung ein, als er in ...