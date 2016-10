Unitymedia schafft „Zufriedenheitsgarantie“ lieber wieder ab

Der Kabelnetzbetreiber UnityMedia versuchte DSL-Nutzer zuletzt mit einer so genannten „Zufriedenheitsgarantie“ zu einem Umstieg bei der Zugangstechnik zu bewegen. Diese Option hat das Unternehmen nun allerdings wieder wegfallen lassen…. Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Mit dem Dienstag gehört eine vorteilhafte Option bei Unitymedia der Vergangenheit an. Wie bereits angekündigt, streicht der ...

Köln/Schermbeck – Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia (www.unitymedia.de) bietet über sein Kabelnetz in Nordrhein-Westfalen ...

Chipsätze in Kabelmodems sind heute nicht durchgehend auf Performanz in den Antwortzeiten optimiert. Das will Unitymedia ändern ...