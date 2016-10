Linus Torvalds: ARM kann es gar nicht mit x86 aufnehmen

Der rasante Aufstieg der ARM-Plattform durch die zahlreichen neuen mobilen Endgeräte führt seit einiger Zeit zu der Diskussion, ob sie letztlich auch die Bastionen der x86-Architektur erobern wird. Zumindest Linus Torvalds bezweifelt dies stark und hat dafür sehr gute Gründe…. Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



wallstreet-online.de schreibt dazu: SAN FRANCISCO, CA--(Marketwired - September 29, 2016) - The Linux Foundation, the nonprofit ...

“Die US-Hersteller sind so clever, dass sie sogar Rebellen wie Linus Torvalds am Ende gekauft haben. Linux war mal eine Gefahr ...

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. "Apache" is a registered trademark or trademark of the Apache Software ...