Game of Thrones Staffel 5: Kehrt Catelyn Stark zurück?

Game of Thrones” ist vor allem dafür bekannt, dass auch beliebte Hauptdarsteller einfach so getötet werden. Zahllose Tode haben Fans der Serie schon zu beklagen wie Catelyn Stark. Anders als bei all den SuperheldenAdaptionen da draußen bleibt normalerweise auch tot, wen es einmal erwischt hat…. Quelle: giga - Hier weiterlesen



Passend zum Thema