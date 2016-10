Streit ums junge Angebot – Fernsehen

Dürfen die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ihre jungen Zuschauer – und solche, die sie wiedergewinnen wollen – einfach auslagern, indem sie das für sie gedachte junge Angebot ins Internet verlegen? Darüber sind sich SZ-Leser nicht einig…. Quelle: Süddeutsche Zeitung - Hier weiterlesen



Regiestuhl in der Ausstellung "Der ewige Stenz - Helmut Dietl und sein München" in München Foto: Matthias Balk München - Ob in ...

Auch wenn das Fernsehen gerade in Deutschland viele Fans hat, so muss sich in Zeiten von Youtube, Netflix, Twitch und Co. doch ...