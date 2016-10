Rogue One: A Star Wars Story – Der finale Trailer begeistert

Ja, wir geben zu: Wir sind gespannt, sehr sogar. Der zweite und finale Trailer zu Rogue One: A Star Wars Story ist eine Wucht und wir können den 15. Dezember kaum erwarten. Das erste Spin-Off der erfolgreichen Science-Fiction-Reihe erzählt die Geschichte, wie die Rebellen an die Pläne des… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema