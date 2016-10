Interne Popularität: Microsoft-CEO Nadella schlägt Ballmer (und wie)

Satya Nadella die Rückendeckung fast aller Mitarbeiter, er ist ungemein populär. Seinen Vorgänger Steve Ballmer schlägt er ganz klar.]]> (Weiter… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Der Microsoft-Chef ist mal wieder in Berlin, um sein gemeinsames Cloud-Angebot mit der Telekom zu feiern. Rund drei Milliarden US ...

REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft Corp.(MSFT) disclosed in a regulatory filing that its Chief Executive Officer Satya Nadella was ...