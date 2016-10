Schlechter Kundenservice: Bundesnetzagentur nimmt o2 ins Visier

o2-Hotline bemüht, muss viel Geduld aufbringen. Laut Verbraucherzentrale häufen sich die Kundenbeschwerden über zu lange Wartezeiten. Nun droht die Bundesnetzagentur, Schritte gegen den Anbieter einzuleiten. weiterlesenThemen: o2,… Quelle: Giga Android - Hier weiterlesen



Der ewige Kampf am Handy-Himmel geht in die nächste Runde! Wir schicken das Apple iPhone 7 Plus in den direkten Vergleich mit ...