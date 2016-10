So baut ihr einen Gaming-PC für 700 Euro

Mit einem Budget von 700 Euro lässt sich ein leistungsstarker Spiele-PC zusammenstellen, der problemlos selbst aktuelle Titel wie Doom oder The Division in Full HD und sogar WQHD-Auflösung bewältigt. Unser Kollege von Zenchillis Hardware Reviews zeigt, welche Technik in einem solchen System… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

PC für möglichst langfristiges Gaming ich bin bereits seit einer Weile auf der Suche nach der richtigen Konfiguration meines neuen PC's. Ich habe meinen derzeitigen ... Quelle: Tom's Hardware

Gaming-Spezialist Razer schnappt sich Sound-Spezialist THX THX entstand, als George Lucas bei der Arbeit an einem Film der „Star-Wars“-Reihe dafür sorgen wollte, dass der Sound in ... Quelle: Techfieber Network

Samsung CFG70: Curved-Gaming-Monitore der Extraklasse heute gelaunched Samsung bringt heute weltweit seine neuen Flaggschiff-Gaming-Monitore auf den Markt. Der CFG70 ist in den Größen 24 und 27 Zoll ... Quelle: GIGA