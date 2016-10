Wieder erhältlich: WhatsApp-SIM mit WhatsApp-Flatrate kehrt zurück

WhatsApp kommuniziert und damit sein Datenvolumen ständig verbraucht, der kann sich jetzt wieder die WhatsApp-SIM mit WhatsApp-Flatrate holen. Im vergangenen Jahr wurde die Option für Neukunden eingestellt. weiterlesenThemen: WhatsApp für iPhone: Infos & kostenloser Download, WhatsApp für… Quelle: Giga Android - Hier weiterlesen



Was macht das Smartphone so besonders? Mit Pixel will Google die Konkurrenz hinter sich lassen und Interessenten von der ...