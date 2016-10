„Pepe the Frog“-Meme soll von Rassisten zurückerobert werden

Ein Comic-Zeichner und eine Menschenrechtsorganisation wollen etwas bisher noch nicht Dagewesenes versuchen: Ein Meme, das für rassistische Propaganda missbraucht wurde, zurückerobern und wieder positiv besetzen. Es geht um Pepe, einen eigentlich recht netten Frosch…. Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



“It’s completely insane that Pepe has been labeled ... are using a once peaceful frog-dude from my comic book as an icon ...