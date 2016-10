Angela Ahrendts will Apple Stores umkrempeln

Deshalb fehlt seit mehreren Wochen das Wort „Store“ bei der Bezeichnung von Apples Läden in den… Quelle: Macwelt - Hier weiterlesen



Je größer Apple werde, desto größer sei auch die Verantwortung des Unternehmens, so Ahrendts Philosophie. Dieser Gedanke ...

Bei der Eröffnung des neuen Apple Store in der Londoner Regent Street ist den Besuchern unter anderem aufgefallen, dass die ...

Der Apple Store in Londons Regent Street steht kurz vor der Wiedereröffnung. Die Umbauarbeiten dauerten nun über ein Jahr an ...

Apple will, dass die Kunden das iPhone im Laden besser ausprobieren können. Dabei ist das Sicherheitskabel, mit dem die Geräte ...

Am vergangenen Wochenende eröffnete der Apple Store Regent Street nach monatelanger Umbauphase wieder. Dem Store wurde das neue ...

Es gibt eine subtile Änderung in den Apple Stores, die zugunsten der Kunden geht, die ein iPhone vor dem Kauf ausprobieren möchten.

Einem Bericht der australischen Zeitung The Courier zufolge hat es in einem Apple Store in der Nähe von Brisbane einen ...