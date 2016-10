Seltenes und ungewöhnliches Zelda-Spiel entzückt derzeit die Fans

In Zeiten der Digitalisierung und des Internets könnte man glauben, dass es insbesondere in Sachen Gaming keine Geheimnisse mehr gibt, doch von Zeit zu Zeit tauchen dennoch welche auf: Dazu zählt ein bisher selbst unter vielen Fans nahezu unbekannter Teil der The Legend of Zelda-Reihe…. Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Nahezu unbekanntes Zelda-Spiel ins Englische übersetzt Beim Super Famicom Satellaview handelt es sich um eine lediglich in Japan veröffentlichte Hardwareweiterung des hierzulande ... Quelle: Spieletipps