Flüssiggas: Zahlen Sie zu viel?

600 000 Haushalte heizen nach Angaben des Deutschen Verbands Flüssiggas (DVFG) hier­zulande mit diesem Brenn­stoff. Doch nicht alle Kunden können zu fairen Preisen Flüssiggas beziehen. Der Grund: Viele haben den Gas­tank von ihrem Anbieter gemietet und müssen von ihm das Gas zu… Quelle: test.de - Hier weiterlesen



Berlin (ots) – Auf dem Forum Flüssiggas 2016 in Berlin hat der Deutsche Verband Flüssiggas e.V. (DVFG) Vorschläge dazu ...

Auf dem Gelände der BfT-Tankstelle in der Vogelsbergstraße in Lauterbach ist es heute zu einem Gasleck gekommen: Flüssiggas ...

LAUTERBACH. Zu einem Austritt von Flüssiggas kommt es seit Donnerstagnachmittag auf dem Gelände einer Tankstelle in der ...

LAUTERBACH - Lauterbach (cke). Aus einem Tank ausgeströmtes Flüssiggas an der BFT-Tankstelle in der Vogelsbergstraße in ...