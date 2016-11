Vodafone lässt junge Nutzer Telefon- & SMS-Flat gegen Daten tauschen

Telekommunikationskonzern Vodafone startet jetzt einen Mobilfunktarif, der stärker auf die besonderen Nutzungsgewohnheiten junger Kunden eingehen soll. Hier lassen sich zu einem guten Stück flexibel zusätzliche Vertragsbestandteile, die nicht zwingend benötigt werden, in Datenvolumen… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Vodafone will in Kürze Girocard Mobile testen lassen. Ausgewählte Bankkunden können dann in Läden mit dem Smartphone über ...