Bundesgerichtshof: Ist das WLAN passwortgeschützt, gibt es keine Störerhaftung

Für Betreiber eines passwortgeschützten WLANs gilt die Störerhaftung nicht, auch wenn der ursprüngliche Code nicht geändert wurde – urteilte jetzt der Bundesgerichtshof. Eine Ausnahme gibt es aber…. Quelle: t3n - Hier weiterlesen



Am Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird am Donnerstag (24.11.2016) der gewaltsame Tod eines Familienvaters am Bahnhof Löhne neu ...