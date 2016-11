Microsofts Cloud-Geschäft explodiert ausgerechnet in China

Cloud-Diensten an die Spitze der Anbieter derartiger Services vorzustoßen. Nur zwei Jahre nach der Einführung der Cloud-Plattformen von Microsoft im „Reich der Mitte“ hat sich dsa Unternehmen bereits an der zweiten Stelle hinter dem E-Commerce-Anbieter Alibaba festgesetzt.]]> (Weiter… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



In response to the unique and evolving requirements of the United States public sector, Microsoft has created Office 365 US ...