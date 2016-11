Am heutigen Cyber Monday lockt Amazon die Kunden mit güns­tigen Preisen für die haus­eigenen Produkte. So kostet beispiels­weise das aktuelle Amazon Fire HD 8 zurzeit 110 Euro. Das ist günstig für ein Tablet. Der Schnell­test klärt, ob das wirk­lich ein Schnäpp­chen­preis ist – und… Quelle: test.de - Hier weiterlesen



Nachdem am Cyber Monday die Amazon Cyber-Week gestartet ist, folgt am "Black Friday" das Highlight der Schnäppchen-Woche.

Amazon bietet am heutigen Cyber Monday noch einmal jede Menge interessante Schnäppchen. So gibt es beispielsweise die Crucial ...

Amazon.de bietet am heutigen „Cyber Monday“ noch bis Mitternacht viele Tagesangebote aus allen Produktbereichen. Neben Ultra ...

Die Cyber Week von Amazon erreicht am 28. November ihren Höhepunkt: Denn es ist Cyber Monday. Es ist die Internet-Variante des ...

Als hätte es in den letzten zehn Tagen nicht schon genug Angebote gegeben, legt Amazon am Cyber Monday in Sachen Philips Hue ...