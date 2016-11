Nexus 4: Android Nougat auch für vier Jahre altes Gerät erhältlich

CyanogenMod 14.1 auf Basis von Android Nougat veröffentlicht. Dies steht nun auch für das Google Nexus 4 bereit, welches im Jahr 2012 erschienen ist. Bei den Builds handelt es sich jedoch um experimentelle Versionen. Diese können über die offizielle Website der Custom-ROM heruntergeladen… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



