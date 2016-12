Tablet von Aldi: Ein Medion-Tablet punktet mit LTE

Aldi (Nord) verkaufte ab 8. Dezember ein Tablet mit LTE-Geschwindig­keit für nur 199 Euro. Im Schnell­test musste das Medion Lifetab X10302 beweisen, ob es nur günstig ist oder tatsäch­lich auch den neuen Schick der Aldimärkte vertritt. Das schöne Fazit: Sollten Sie das Gerät noch bei Aldi… Quelle: test.de - Hier weiterlesen



Anständige Tablets für 200 Euro gibt es viele. Das Lifetab X10302 will mit einem Metallgehäuse, flottem Surf- und Arbeitstempo ...

In den ALDI Nord-Filialen wird ab nächster Woche ein neues Tablet von Medion zum Kauf angeboten. Wenn ihr am kommenden Montag ...

In regelmäßigen Abständen bietet uns das Lenovo Tochterunternehmen Medion ein Android Tablet besonders günstig an, welches in ...