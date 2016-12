Amazon: Erste kommerzielle Drohnen-Lieferung durchgeführt

Amazon hat in Großbritannien den Testbetrieb für die Auslieferung von Waren mit Hilfe von Drohnen gestartet. In einer ländlichen Region hat man die ersten Flüge absolviert, doch vorerst bleibt das Ganze ein Experiment, denn Amazon bedient gerade einmal drei Kunden.]]> (Weiter… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



14.12.2016 um 18:07 Uhr Vor drei Jahren kündigte Amazon an, Bestellungen per Drohnen ausliefern zu wollen. Und nun war es soweit.

Das Online-Kaufhaus Amazon hat in Großbritannien erstmals eine Bestellung per Drohne ausgeliefert. Von der Bestellung bis zur ...

Amazon hat seinen SVoD-Dienst Prime Video auf einen Schlag in rund 200 Ländern verfügbar gemacht, bislang war der Dienst in nur ...

(NASDAQ:AMZN)—Amazon.in today announced the launch of Amazon Prime Video, offering Prime members in India the largest selection ...