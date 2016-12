Apple streicht Anzeige der Akkulaufzeit beim neuen MacBook Pro

Akkulaufzeit kann auch beim neuen MacBook Pro stark variieren. Je nach Last zeigen auch aktuelle Windows-Notebooks in teilweise sehr kurzen Abständen unterschiedliche Schätzungen zur verbleibenden Laufzeit an. Apple „löst“ das „Problem“ jetzt auf ungewöhnliche Weise: mit macOS 10.12.2 wird die… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



