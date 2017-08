Kino News: Neues Poster und neuer Trailer zum Slasher-Streifen veröffentlicht

Der neue Trailer zu Leatherface trägt zwar kein Red-Band, ist aber wesentlich bedrohlicher von… Quelle: gamona.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Zum Start des Meisterschaftsturniers Dota 2: The International 2017 (kurz TI7) gibt es einen neuen Rendertrailer für das MOBA.

Eigentlich sollte nach einem verheerenden Großereignis wie dem am Ende der Episode „Kriegsbeute“ erst einmal Durchatmen ...

Ein Klempner mit rotem Overall und blauer Latzhose, der Prinzesinnen hunderte Male rettet und durchgeknallte Hasen, die in jeder ...

Zu unseren E3-Highlight in diesem Jahr gehörte unter anderem die Ankündigung von Horizon Zero Dawn: The Frozenn Wilds, dem ...