Expansion: McDonald’s will Filialen in China verdoppeln

Oak Brook (dpa) - Die US-Schnellrestaurantkette McDonald's will das Tempo bei der Expansion in China kräftig forcieren.

In den nächsten fünf Jahren sollen die Filialen im bevölkerungsreichsten Land der Welt von 2.500 auf 4.500 ausgebaut werden.

