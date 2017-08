Kündigung von Netflix-Partnerschaft: Disney bringt eigenen Streaming-Dienst auf den Markt

Disney hat seine Partnerschaft mit Netflix gekündigt. Der Medienkonzern wolle einen eigenen Streaming-Dienst auf den Weg bringen, hieß die Begründung. Die Börse reagierte… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



