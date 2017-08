Country-Sänger: Glen Campbell ist tot

Mit „Rhinestone Cowboy“ wurde Glen Campbell weltberühmt, er bekam mehrere Grammys und verkaufte mehr als 45 Millionen Alben. Nun ist der 81-Jährige nach einem „langen und mutigen Kampf“… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Glen Campbell ist tot. Der amerikanische Sänger verstarb im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Alzheimer-Erkrankung.

Roger Miller oder Glen Campbell (bei „Just Outside Of Austin“) und der unvergessliche Ray Charles bei „Forget About Georgia ...