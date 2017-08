Deutsch-französische Initiative: Apple und Google sollen mehr Steuern in der EU zahlen

Deutschland und Frankreich wollen Steuerschlupflöcher für US-Konzerne in Europa stopfen. Konkrete Vorschläge will die Bundesregierung aber vorerst nicht vorlegen. (Apple, Internet)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

An der Wall Street in New York haben die Anleger gespannt auf die Apple-Zahlen ... dem Skandal will die Bundesregierung mit ...