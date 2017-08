Reaktion auf Trumps Drohung: Nordkorea präsentiert Plan für Guam-Angriff

Dem US-Präsidenten sei nur mit „absoluter Stärke“ beizukommen, meint das Militär in Nordkorea – und provoziert erneut: Es stellt einen detaillierten Plan vor, wie ein Angriff auf die US-Pazifikinsel Guam aussehen… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



