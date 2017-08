Taylor Swift sagt gegen DJ aus: „Es war ein sehr langes Grapschen“

Taylor Swift wirft einem DJ vor, sie sexuell belästigt zu haben. Vor Gericht ist die Sängerin nun selbst in den Zeugenstand getreten – und hat ihre Vorwürfe gegen den Mann noch einmal bekräftigt…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



