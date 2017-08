LawBreakers: Spielerzahl deutlich niedriger als zu Beta-Zeiten

Vor zwei Tagen ging mit LawBreakers das Shooter-Projekt von Gears-of-War-Mastermind… Quelle: gamona.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die Kollegen von Digital Foundry haben in einem Video über die Performance von Cliff Bleszinskis neuen Team-Shooter Lawbreakers ...

dem in Kalifornien ansässigen Publisher von LawBreakers. "Wir wissen, dass Cliff und sein Team etwas wirklich Besonderes ...

„LawBreakers“ entstand unter der Aufsicht von Cliff Bleszinski, der zu den kreativen Köpfen hinter der „Gears of War ...

Auch der Release von ‚LawBreakers‘ in dieser ... In dem Shooter vom Gears of War-Macher Cliff Bleszinski überwindet ihr ...