+++ Der Morgen live +++: CNN feuert Trump-nahen Kommentator

Mit einem Twitter-Gruß im Nazi-Stil sorgte der konservative CNN-Kommentator Jeffrey Lord für Empörung. Jetzt hat der Sender reagiert. Die… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Das Wichtigste aus Hannover und der Region lesen Sie wieder in unserem HAZ-Morgenticker. Heute: Das Fuchsbau-Festival in Lehrte ...

Sender: "Es gibt bereits Interessenten" Einige Paare hätten sich bereits gemeldet, so der Sender, sie sollen von November an in ...