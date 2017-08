Solar-Pionier Asbeck: Letzte Chance für den Sonnenkönig

Zweimal hat Frank Asbeck das einstige Vorzeigeunternehmen Solarworld an den Abgrund geführt. Nun darf er noch einmal retten, was vom Photovoltaik-Konzern übrig ist. Hat er diesmal ein tragfähiges… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Bonn. Die Gläubiger beraten am Freitag in Bonn den Solarworld-Verkauf. Offenbar handeln sie nach der Devise: Der Spatz in der ...