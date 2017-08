Foxconn-Werk rechnet sich für die USA frühestens in Jahrzehnten

Als der Auftragshersteller Foxconn die Ansiedlung eines Werkes in den USA verkündete, feierten einige Kreise dies als großen Sieg der aktuellen Protektionsmus-Bestrebungen. Nun zeigt sich allerdings, dass die Standort-Entscheidung teuer erkauft worden ist, um politisches Kapital daraus zu… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



