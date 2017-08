iPad Pro: Verbraucherschützer warnen vor Tricksereien im Handel

Da Apple die Bezeichnung des teuren iPad Pro nicht verändert hat, täuschen manche Verkäufer nur vor, die jüngste Modellgeneration anzubieten, warnt die Verbraucherzentrale NRW – tatsächlich wird aber der alte Vorgänger… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



