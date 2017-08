No Man’s Sky: Update 1.3 bringt einen Hauch von Multiplayer und neue Story

Ein umfangreiches No-Man’s-Sky-Update verbessert die Grafik, fügt eine Kampagne ein und bringt dem Spiel erste Multiplayer-Funktionen bei. Die Entwickler kündigen für die Zukunft weitere Verbesserungen… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



