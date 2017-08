The Crown – Netflix zeigt ersten Teaser zu Staffel 2

Netflix hat einen ersten Teaser-Trailer zur zweiten Staffel seiner Dramaserie The Crown veröffentlicht, die einen Einblick in das Leben der jungen Queen Elizabeth II gibt. Außerdem wurde der Starttermin der neuen Folgen verraten. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die zweite Staffel von "The Crown" startet am 8. Dezember auf Netflix. Netflix hat den ersten Trailer sowie den Starttermin der 2.

Oscar-Preisträgerin Kathy Bates spielt in der neuen Serie von Chuck Lorre eine Aktivistin, die richtig guten Stoff an den Mann ...

Am 8. Dezember startet die 2. Staffel der preisgekrönten Netflix-Produktion The Crown. Hier könnt ihr euch den ersten Trailer ...

In der 2. Staffel "The Crown" sind die Kennedys zu Gast am Hof. Foto: Anna Armatis Netflix hat den Trailer zur 2. Staffel „The ...