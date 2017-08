Leos tausend Tode auf dem Mitmach-Bierdeckel

The Revenant bekam Oscars für die Kamera, die Regie und den Hauptdarsteller. Unser Kommentar behauptet auch nicht, dass alle davon unverdient waren. Aber während Leo sich so eindrucksvoll durch die Pampa bibbert, bleibt irgendwas auf der Strecke… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

0 Kommentare - Sa ... so dass es The Revenant - Der Rückkehrer auf 533 Mio. $ bringt.

Erwartet wird etwa die Supervisorin von Alejandro González Iñárritu, in dessen Filmen "Birdman" oder "The Revenant" Musik eine ...

Fire and Fury. Locked and Loaded. Offenbar hat der Großsprecher im Weißen Haus eine Vorliebe für das rhetorische Stilmittel ...

Es gibt die These, dass in Deutschland nicht Kandidaten gewählt, sondern Kanzler abgewählt werden. Dafür aber braucht es eine ...

Die Verantwortlichen von ARD und ZDF haben in dem immer härter geführten Kampf um die Übertragungsrechte für nationale und ...

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz plädiert für die Einführung einer festen Quote für Elektroautos. Was in einer ...