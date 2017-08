Familienhaus in Sachsen: Frau bei Explosion schwer verletzt

In Sachsen ist eine Frau bei einer Explosion schwer verletzt worden. Das Dachgeschoss ihres Hauses wurde so stark zerstört, dass die Ermittler nicht ins Gebäude… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Explosion in Einfamilienhaus: Frau schwer verletzt Eine Explosion in einem Einfamilienhaus in Weinböhla (Landkreis Meißen) hat eine Frau schwer verletzt. Auch die Mutter der Frau ... Quelle: T Online

Explosion in Haus: Frau verletzt Bei einer Explosion in einem Haus in Weinböhla bei Dresden ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Die Frau hat schwere ... Quelle: Web

