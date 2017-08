Rätsel der Woche: Zwei umschlossene Kreise

Um zwei kreisrunde Scheiben soll ein Band gelegt werden, das diese ohne Lücken umschließt. Wie lang muss das Band sein?… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



