Spieletipps zum Wochenende: Vidar, Vektor 2089, Gray Skies, Dark Waters, Framed 2

Die aktuellen Indie- und Freeware-Spieletipps der c’t-Redaktion: Eine Monsterjagd, Rennstrecken in vier Rennklassen, die Suche nach der verschwundenen Mutter und die Aufdeckung eines… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

„The Wall“, „Dark Side of the Moon ... Stattdessen gab es Streit. So hat Waters Mitte der 80er Jahre die Bandmitglieder ...

In Chers Backkatalog findet sich immerhin ein Song, in dem eine Katze vorkommt: „Dark Lady“, 1974 eine Nummer 1 in den USA ...

Before me lies a steaming blue spring with concentric rings of green, yellow and dark red. I turn around to see another pool.