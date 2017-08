Nachwuchstalente im Fußball: Lieber Bachelor als Bundesliga

Er wollte Bundesligaprofi werden, dann riss sein Meniskus. Zum Glück, sagt Robin Afamefuna heute. Denn er nutzte erfolgreich seine zweite Chance an einer… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Virginia hat in der Stadt Charlottesville nach Ausschreitungen bei Protesten um ein ...

Vor drei Jahren wurde aus der Filmhochschule Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg offiziell die erste Filmuniversität in Deutschland.

Saarbrücken. Die Planungen für das Helmholtz-Zentrum zeigen es: Für weitere Bauten müsste der Wald an der L 251 geopfert werden.

Die baden-württembergische Industrie hat an den Hochschulen mehr Lehrstühle für Unternehmensgründungen gefordert. „In der ...

Am Sonntag, 17. September, feiert die Kinder-Uni „Collegium Cellense“ den Auftakt des neuen Semesters. Bis Dezember wird es ...

Wer rechnet schon damit: Am helllichten Tag haben sich Automatenknacker an der Universität in Stuttgart- Vaihingen mit Beute ...