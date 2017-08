Gewalt in Charlottesville: Trump ruft zu Geschlossenheit auf

„Egal welche Hautfarbe wir haben, welchem Glauben oder welcher Partei wir anhängen, wir sind alle Amerikaner.“ US-Präsident Trump hat sich zum Vorfall in Charlottesville… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

US-Präsident Donald Trump hat nach den Ausschreitungen mit einem Toten in Charlottesville zur Geschlossenheit aufgerufen.

In der US-Kleinstadt Charlottesville hat es mindestens einen Toten gegeben, als ein Auto in eine Gruppe von Demonstranten raste.

Charlottesville. Am Rande einer Kundgebung von Rechtsextremisten in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia ist ein Auto in ...